: Luis Enrique desea dirigir a un equipo de la Premier League

Luis Enrique fue entrevistado por el sitio Ser Gijón, en el que se encuentra realizando unas pruebas de bicicleta de montaña, pero también fue consultado sobre su actualidad y futuro, en el que no escondió sus deseos de ir a entrenar a Inglaterra.

«Sigo sobre todo, porque me gustará ir a Inglaterra a trabajar, la Premier. Veo más Liga inglesa que la española. De la española veo a los equipos grandes”, dijo Enrique sobre sus posibilidades de entrenar.

«Estoy influenciado porque me gustaría ir a trabajar allí. No me veo en la Premier en junio. No iría a cualquier equipo sino a alguno que pudiera hacer cosas importantes, lo que reduce mucho el número. No me hago muchas ilusiones, la verdad, porque hay muchos candidatos”, agregó.

Acerca de qué si tiene propuestas comentó: “Pero soy afortunado porque mi vida personal me llena. ¿Que se alarga esto, que no llegan ofertas? Pues es lo que hay iría a un equipo con posibilidades. Eso no significa que no vaya a trabajar en España».

El español estuvo por última vez en los banquillos en noviembre, cuando estuvo con España en la Copa del Mundo de Catar 2022.