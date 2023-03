Comunicaciones y Sebastian Bini se vuelven a enfrentar

GUATEMALA. Los Cremas están de gira en los Estados Unidos, y entre sus planes están dos partidos amistosos.

Comunicaciones salió este jueves rumbo a los Estados Unidos para disputar dos encuentros amistosos, aprovechando que la Selección de Guatemala está disputando los últimos juegos de la Liga de Naciones B.

El equipo Albo tiene en su planificación enfrentar hoy por la noche al cuadro del Reneagades FC, en New York, en el primer amistoso del plantel Crema en suelo norteamericano. Sin embargo, para el domingo 26 de marzo estará enfretando al CD Águila de El Salvador, equipo que está dirigido por el entrenador argentino Sebastián Bini. Además en el equipo de los Aguiluchos también está el portero Rafael García (ex Municipal), como también Dustin Corea (ex Deportivo Mixco).

Este partido se realizará en New Orleans a las 15:00 horas en el Tad Gormley Stadium, en donde las aficiones de los Cremas y de los Emplumados podrán presenciar un buen partido entre dos clubes que son importantes en Guatemala y El Salvador.

De esta manera el argentino Sebastian Bini volverá a enfrentarse a Comunicaciones tras un largo tiempo, ya que cuando estuvo en la liga chapina tiempo atrás, los enfrentó cuando dirigió a Municipal y Cobán Imperial. El técnico Bini es recordado en Guatemala principalmente por haber hecho campeón a los Rojos en el 2019, en el recordado título 31 para los Rojos.