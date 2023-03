Amarini Villatoro salió satisfecho con el empate en Iztapa

QUETZALTENANGO – El técnico nacional habló del punto conseguido en la costa del país.

Amarini Villatoro, técnico de Xelajú MC, catalogó de justo el empate 1-1 ante Deportivo Iztapa, esto por lo que se vio en el compromiso en el que cada uno jugó bien en cada parte, lo que lo deja satisfecho con el resultado porque se sigue sumando.

“El rival cuenta, la cancha es difícil, Izapa jugó bien, hizo un buen primer tiempo, fue superior, nosotros tuvimos un trabajo para el olvido, pero luego mejoramos en el segundo tiempo, demostramos porque estamos en el primer lugar, tuvimos carácter y personalidad, de ser más certeros pudimos haber ganado”, dijo Villatoro.

Acerca del resultado comentó: “El empate fue justo, un tiempo para cada equipo, en el primer tiempo no anduvimos bien, estoy algo molesto con algunos de los jugadores que me dijeron que estaban bien, porque hubo un brote de gripe y al final no estaban al cien, pero el rival cuenta”.

“Hay que darle mérito a Iztapa, mostró intensidad, variante y velocidad, nos hicieron ver mal en varios momentos, es un equipo fuerte en casa, con buenos jugadores, al final el resultado fue justo”, finalizó.

Los Chivos volverán hoy a los entrenamientos, de cara al juego del miércoles ante Deportivo Mixco por la decimocuarta jornada.