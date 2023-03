VIDEO| Loredo lo tiene claro y quiere tener una selección aguerrida

GUATEMALA. El entrenador de la Sub-20 de Guatemala ya comienza a enfocarse en el Mundial de Indonesia 2023.

Rafael Loredo y la Selección Sub-20 de Guatemala estarán partiendo este fin de semana rumbo a los Estados Unidos, para sostener una serie de partidos amistosos, contra rivales de quienes espera que tengan un gran nivel.

El entrenador mexicano sabe que para llegar bien preparados a la cita mundialista en Indonesia deben llegar concentrados, pero sobre todo con un buen ritmo de juego para competir y hacer un buen papel. “La intención que tengo es que nuestros jugadores muestren el talento, que muestren la capacidad y que jueguen al futbol que ellos saben, solo así estaré tranquilo”.

Loredo dejó claro que la lista final no la tiene definida, y aseguró que llevará a los que estén en su mejor momento futbolístico. “Yo sigo viendo jugadores, fuimos a Indonesia y se mostraron bien unos jugadores que no estuvieron con nosotros antes. Yo platiqué con ellos que el compromiso era ir al mundial no a participar, sino competir para ganar. Si queremos ser campeones del mundo tenemos que tener un nivel muy alto”, expresó.