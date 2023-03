Benzema a Deschamps: Mentiroso

FRANCIA – El delantero y el entrenador protagonizan un nuevo cruce.

Didier Deschamps concedió una entrevista a Le Parisien, en el que mencionó varios temas de la Selección de Francia en el Mundial de Catar 2022, en el que también habló sobre la polémica de Karim Benzema, debido a su prematura salida por una lesión y de las falsas expectativas de su regreso a la competición.

Cuando Karim se lesionó, nuestro médico lo llevó a la clínica de Aspetar para hacerle una resonancia magnética. Karim remitió los resultados a un médico suyo en Madrid que también le dio su opinión. Cuando regresó al hotel, ya era pasada la medianoche. Me reuní con Karim en su habitación con nuestro médico que había venido a darme el informe de la resonancia magnética”, dijo el técnico.

“Karim está molesto porque este Mundial significaba mucho para él. Me dijo que estaba muerto. En el mejor de los casos, su regreso a los entrenamientos no podría llegar antes del 10 de diciembre. En su comunicado en su red social expresa su decepción por tener que irse, pero justifica esta elección por su preocupación de pensar en el equipo. Estuvimos juntos durante unos veinte minutos. Cuando lo dejo, le digo: ‘Karim, no hay prisa’. Organizas tu vuelta con el team manager. Cuando me despierto, me doy cuenta de que se ha ido. Es su decisión, no te dirá lo contrario, lo entiendo y lo respeto”, agregó.

Ante esto, Benzema no tardó en responder en sus plataformas sociales, en el que trató de mentiroso a Deschamps con varias publicaciones que luego borró, pero en el que confirmó su descontento con el seleccionador galo.

“Pero qué atrevido”, “querido Didier, buenas noches”, “miente”, fueron algunas de las frases con las que respondió, acompañado de un emoji con cara de payaso.