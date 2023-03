CRÓNICA | Uno no quiso y el otro no pudo

Comunicaciones y Xelajú empataron sin goles la noche de este miércoles en el estadio nacional, resultado que permitió a los quetzaltecos mantener el liderato, mientras por diferencia de goles los Cremas bajan a la tercera casilla.

El liderato estaba en juego, pero desde los primeros minutos se observó a Xelajú con un planteamiento defensivo, teniendo cerca o adentro de su área a ocho o nueve jugadores, mientras Comunicaciones era incapaz de hacer un ataque posicional, plantarse en el campo advesario, abrir el juego por las bandas para tratar de romper el bloque del contrario o buscar la oportunidad para rematar de media distancia.

Eso hizo que el primer tiempo de un partido del que se esperaba mucho, se fuera sin mayores emociones, lo que era consecuencia de que los capitalinos no podían y los occidentales no querían.

De ese lapso del juego solo quedó para el recuerdo un cabezazo de Chuc y un tiro de Corena, mientras todo lo demás eran pases interceptados y, del otro lado, un par de aproximaciones que solo sirvieron para que Fredy Pérez no se durmiera parado debajo de su portería.

Eso sí, al leñador Matías Fracchia le perdonaron la segunda amarilla un par de veces, sin contar con que cometió un «penaltito» al darle un leve empujón innecesario a Cardoza, el cual se pudo marcar o no, pero que solo mostró la impericia de alguien que viene de fuera y debiera tener un nivel superior.

En los primeros minutos del segundo tiempo pareció que Xelajú iba a salir un poco más al ataque, pero solo fue un espejismo, dado que el cerrojo de Amarini Villatoro se mantuvo con la intención única de llevarse el empate.

Esto dejó la etapa de complemento como un nuevo monólogo de Comunicaciones, que sustituyó jugadores con la llegada de Londoño, Contreras, García, Mejía… pero no hubo un cambio en la disposición táctica y, al no haber variantes, al jugar a lo mismo de manera permanente, para Xela no hubo mayores angustias por más que los albos estuvieran permanentemente merodeando el área visitante.

De esa manera, la participación de José Calderón se redujo al rechazo de puños de algunos centros o tiros de esquina, estar atento en los tiros libres, salir de su área para anticipar a Londoño en uno de los pocos pases filtrados que hicieron los locales, pero nada que fuera una gran exigencia para el experimentado guardameta.

Al final no hubo goles y pareció que un equipo chiquito se fue contento con el puntito, pero el problema es que ese club no es pequeño, sino de abolengo, luce cinco lunas en su camiseta y es líder del actual torneo, por lo que la afición espera que no sea resultadista sino que juegue de igual a igual en todos lados, pero eso es muy difícil con Amarini Villatoro.

Del otro lado, la silbatina al final del partido y el grito de ¡Fuera Willy! lo dice todo, a tres días de disputar el Clásico del futbol nacional.

