David Alaba tuvo que dar explicaciones

AUSTRIA. El jugador del Real Madrid y capitán de la Selección de Austria, votó por Messi por delante de Benzema.

Los premios The Best fueron el principal foco de atención en el mundo del futbol este lunes. Sin embargo, todavía hay repercusiones por los votos que realizaron los diferentes capitanes de diferentes selecciones.

David Alaba, capitán de la Selección de Austria y jugador del Real Madrid, votó por Lionel Messi por encima de su compañero Karim Benzema, algo que causó mucho disgusto en la afición madridista que lo señaló incluso como traidor.

No obstante, los constantes ataques en su cuenta personal hicieron que tuviera que salir a dar una explicación y dijo: “A raíz de los Premios FIFA The Best. En la Selección de Austria escogimos los votos de este galardón como equipo, no sólo yo. Cualquiera en la plantilla está habilitado para votar y así es como procedimos. Todo el mundo sabe, y especialmente Karim (Benzema), cuánto admiro a él y sus actuaciones. Y ya he dicho en varias ocasiones que para mí es el mejor delantero del mundo; que todavía lo es. Sin lugar a duda”, escribió.

Messi ganó el premio al mejor jugador del año 2022, luego de obtener el campeonato Mundial en Catar 2022 y darle a Argentina su tercer título en su historia.