Amarini Villatoro pide más concentración a sus jugadores

QUETZALTENANGO – El técnico nacional no salió conforme con el empate de los chivos.

Xelajú MC no pudo continuar con su racha de triunfos consecutivos, luego de empatar 0-0 contra Antigua GFC, resultado que no dejó nada conforme a Amarini Villatoro, quien aseguró que el entorno del aniversario pudo afectar a sus jugadores

“Me preocupa todo lo del entorno del aniversario. Lo dije, mucha distracción. Personalmente no me gusta este tipo de distracciones para los jugadores. Es un torneo jugando domingo y miércoles, donde el jugador tiene que estar concentrado en los partidos. Hubo mucha distracción estos días, no es pretexto, pero en gran parte del grupo hay mucha inmadurez todavía en los jugadores. No saben todavía asimilar este tipo de experiencias. Este tipo de distracciones no son buenas”, dijo sobre el empate del sábado.

“Entiendo que tienen que estar los jugadores, pero es una forma que aún deben asimilar los futbolistas con las actividades extracancha. Hay que aprender a convivir con eso y tenemos muchos jugadores que todavía son inmaduros y esto los confunde, tienen que ir aprendiendo de todas estas situaciones y aprender a convivir dentro de un entorno con estas actividades que vienen y son parte de su carrera futbolística”, agregó.

Acerca de lo que pasó en el partido analizó: ““Nos costó el inicio del juego y después del minuto 25 lo jugamos mejor. En el cierre nos desesperamos un poco, volvimos a jugar mucho juego directo y no era el camino. Nos equivocamos en eso y no era el camino, debíamos de tener un poco más la pelota y encontrar los espacios porque el rival nos estuvo esperando».

Los Súper Chivos continuarán hoy con los entrenamientos al estadio Mario Camposeco, de cara al juego del miércoles ante Comunicaciones.