CRÓNICA | Sin individualidades no hay tres puntos

Las individualidades de Comunicaciones no aparecieron en ofensiva, por lo que debieron conformarse con un empate en la cancha de Mixco, en un partido en el que los porteros fueron más protagonistas, pero no por grandes jugadas de los atacantes, sino por balones parados que salvaron ambos de muy buena manera.

Comunicaciones hizo algunas rotaciones y eso volvió a mostrar problemas en la comprensión en la cancha, a lo que se sumaba que parece que ya olvidaron jugar en grama sintética, mientras Mixco se mostraba como pez en el agua, sacando ventaja de su cancha y llegando con mayor fluidez, especialmente con Yonathan Pozuelos y Esteban García, aunque una de las mejores oportunidades en jugada fue de Franco, que terminó desperdiciándola.

Y es que las otras ocasiones de los chicharroneros llegaron por la vía del disparo de media distancia, una en movimiento y tres más en tiros libres de Jean Jonathan Márquez que obligaron a Fredy Pérez a volar para sacar el balón del ángulo en dos de ellas, y en la otra a media altura pero muy ajustado al poste.

Pero lo mismo sucedió del otro lado, porque Kevin Moscoso también se vio forzado a hacer grandes atajadas para salvar su marco, especialmente en tiros libres ensayados por Contreras, lo que convirtió el primer tiempo en un duelo de porteros, pero la mayor parte de veces en jugadas de balón parado, sumado a algunos centros que también mostraron la seguridad de los dos guardametas.

Esto era solamente el reflejo de lo que pasaba en la cancha, en donde ninguno de los dos era dominador y en el que Comunicaciones no supo aprovechar la irresponsabilidad de Jorge Luis Sotomayor, que saltó de frente a Fracchia y le impactó en el rostro con el antebrazo, recibiendo una más que merecida tarjeta roja que dejó a Mixco con uno menos desde el minuto 36.

Para el complemento Comunicaciones hizo tres cambios, con la entrada de Pinto, Aparicio y Sánchez, lo que hizo que el que estaba aquí pasara para allá, y el que estaba allá pasara para aquí, pero los cremas -igual que siempre- siguieron jugando sin ideas, esperando la inspiración de sus individualidades, pero estas no aparecieron porque Mixco, aunque necesitaba ganar, comprendió que con la inferioridad numérica el punto no era malo, lo que le motivó a replegar sus líneas y, aunque en algún momento trató de reforzar el medio con la intención de tener una salida más veloz y sorprender a los cremas, la verdad es que todo lo que lograron fue hacer algunos centros que no le dieron problema a Fredy Pérez.

Entre tanto, Comunicaciones tenía la pelota y jugaba en el medio campo mixqueño, pero usted se puede quedar sentado esperando a que le contemos que hicieron una jugada de pared, que hicieron un pase entre líneas, que hicieron un desmarque de ruptura, que lograron ganar el fondo, que hicieron un centro con ventaja para el atacante o una diagonal para el remate de alguien que llegara de segunda línea, un simple pero efectivo remate de media distancia o una jugada preparada de tiro libre o de esquina, porque nada de eso ocurrió y el tiempo se esfumó sin que pudieran abrir el marcador para quedarse con tres puntos que le hubieran acercado a solo uno del líder Xelajú.

Eso sí, para los aficionados Cremas esto no es sorpresa, porque ya saben que su equipo depende de las individualidades ante la carencia de un entrenador capaz, por lo que Douglas Sequeira terminó ganando la partida, dado que mantuvo el empate jugando 54 minutos con uno menos y logró descontarle un punto a Achuapa, que marca la zona de permanencia pero solo cuatro unidades por encima de los chicharroneros.

Vea todos los resultados y estadísticas de la Liga Guate Banrural haciendo click en los siguientes enlaces: