Liborio Sánchez se quejó del arbitraje

HUEHUETENANGO – El mexicano no salió conforme con el trabajo de los referís.

Xinabajul – Huehue cayó ayer 4-2 en su visita a Achuapa, resultado que lamentó el portero mexicano Liborio Sánchez quien también se mostró inconforme por el trabajo del árbitro Julio Luna, que a su criterio afectó a su equipo con algunas decisiones.

“Sabíamos que iba a ser complicado porque Achuapa no estaba pasando un buen momento, son rivales que se dificultan. Aunque no es excusa, íbamos ganando bien pero luego nos meten faltas que no son, no es un pretexto porque dejamos de hacer cosas, pero así tampoco se puede”, dijo Sánchez.

“Es una molestia que no la pondré de pretexto, porque ellos marcan y luego hasta se ríen de uno cuando se les protesta. Falta con falta te van metiendo atrás y con esta situación es difícil”, agregó.

El mexicano espera que se deje atrás esta derrota: “Ahora se viene un partido importante en casa, ante un equipo complicado como lo es Malacateco, hay que darle la vuelta a la página porque no se ha podido ganar y hay que levantar”.

La X retornará a las prácticas para enfocarse en recibir a los toros, rival con el que buscará salir de su racha de cuatro encuentros seguidos sin ganar.