CRÓNICA | Seis al hilo y sólido liderato de Xela

El equipo Súper Chivo hilvanó su sexta victoria consecutiva gracias a un doblete de Darwin Lom y confirmó su liderato en el Clausura 2023.

En el partido de esta noche, Xelajú tuvo la virtud de que salió a la cancha con un dispositivo ofensivo, obviando los «minutos de estudio» y sometiendo a Malacateco a un dominio territorial y táctico desde el primer momento.

Los Toros quizá no esperaban eso y no supieron como reaccionar, más que retroceder para evitar daño, porque Cardona y Villa habían estado cerca de marcar, pero los visitantes nada pudieron hacer al minuto 12 cuando Darwin Lom anotó el 1-0 en un flagrante fuera de juego que de manera increíble no se sancionó.

El hecho es que hubo un remate de Villa y Lom ya estaba adelantado, el balón rebotó en Bryan Lemus y Lom quedó más adelantado, por lo que no tuvo inconveniente para marcar el tanto que le dio ventaja a los dirigidos por Amarini Villatoro.

En los siguientes tres o cuatro minutos pareció mostrar a Malacateco un intento de reacción, teniendo posesión del balón y llevando el partido al campo contrario, pero esto duró poco, porque los quetzaltecos recuperaron el control del partido y eso le dio oportunidad de ir al frente para generar oportunidades, aunque Malacateco también tuvo opciones vía el contragolpe para igualar el encuentro.

Esas ocasiones existieron, sobre todo una de Wilson Godoy que estando en el área chica remató desviado, y una gran atajada de Calderón en un remate de Andrade que buscaba el ángulo, aunque del otro lado Morán y Lemus también tuvieron opciones para ampliar la ventaja.

El segundo tiempo comenzó con mayor iniciativa de los fronterizos y producto de ello nivelaron el partido, en una falla en salida de los locales, lo que le permitió a Mercado servir a la entrada de Kevin Ramírez, que de primera y de zurda puso el balón en el ángulo para el 1-1 al 49.

De esa manera los Toros mostraban a propios y extraños lo bien que pueden jugar, a pesar del frío y la presión de un estadio Mario Camposeco lleno de bote en bote.

El trámite del partido se emparejó y por momentos el ritmo cayó, pero para entonces era Xelajú quien había retomado el control, gestándose dos oportunidades de Lom, una por una confusión entre Silva y Calderón, y la otra en un centro de Morán que no cabeceó bien, pero aquello era el presagio de lo que vendría al 72, cuando Bryan Lemus entró a toda velocidad por la derecha e hizo el servicio a la espalda de los zagueros, por lo que Darwin Lom no tuvo más que darle un toque al balón con la puerta abierta y marcar el tercer doblete de su carrera y colocar el 2-1 que se mantuvo hasta el final.

En los últimos minutos Xelajú juntó sus líneas y obligó a que Malacateco tocara el balón, pero de manera lateral, dado que no encontraba por dónde entrar al área local, ni siquiera con centros, porque el área local estaba poblada de defensores que cortaban los servicios y, cuando fue necesario, también apareció la figura de Calderón para descolgar los balones aéreos.

El tiempo se agotó y Xelajú consumó su sexta victoria consecutiva y ratifica con ello su liderato, con tres puntos de ventaja sobre Comunicaciones y separado siete unidades del tercero y cuarto, lo que implica que el equipo Occidental se está despegando cada vez más, aunque le viene un calendario difícil, ya que debe ir a Cobán, reicibirá a Antigua, visitará a Comunicaciones y cerrará la primera vuelta jugando en casa contra Guastatoya, siendo todos los partidos bastante complicados.

Entre tanto, Malacateco quedó séptimo con ocho puntos, cifra bastante baja para el buen futbol que practica el equipo fronterizo, pero que seguramente incrementará en las siguientes jornadas porque los resultados positivos llegarán.

