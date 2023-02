Revelados los finalistas a The Best al Jugador del año

SUIZA – Los tres mejores futbolistas del año buscarán llevarse el galardón.

Karim Benzema, Kylian Mbappé y Lionel Messi han sido anunciados como los tres finalistas del The Best al Jugador de la FIFA 2022. El galardón reconoce a los jugadores más destacados del fútbol masculino entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022. El ganador del ilustre premio se dará a conocer en una ceremonia que se celebrará en París el 27 de febrero de 2023. Un total de 14 jugadores fueron nominados inicialmente para el premio The Best al Jugador de la FIFA, elegidos por un panel de expertos.

Karim Benzema

El atacante, de 35 años, combina un potente arsenal de atributos técnicos con una mentalidad de guerrero, y la temporada pasada cumplió con regularidad en los momentos decisivos. La trayectoria del Real Madrid en la Liga de Campeones de la UEFA fue legendaria, y el equipo de Carlo Ancelotti logró una sucesión de dramáticos triunfos en la fase eliminatoria hasta llegar a la final. Benzema inspiró cada uno de esos éxitos con una racha de forma poco creíble. Marcó tres goles contra el París Saint Germain en octavos de final y contra el Chelsea en cuartos, antes de anotar tres tantos en los dos partidos en los que el Real Madrid eliminó al Manchester City en semifinales. Vinicius Júnior marcó el gol de la victoria final del Real Madrid sobre el Liverpool, pero la Liga de Campeones 2021/22 será recordada como el torneo de Benzema. Ganó el premio al mejor jugador de la competición y terminó como máximo goleador con 15 goles. Benzema también fue el máximo goleador de la Liga, con 27 tantos, y el Real Madrid conquistó su 35º título nacional.

El año 2022 de Benzema terminó con una gran decepción, ya que una lesión le dejó fuera de la Copa Mundial de la FIFA™, pero sus magníficos logros a lo largo del año le convierten en un digno aspirante al premio al The Best al Jugador de la FIFA.

Lionel Messi

Messi protagonizó una serie de actuaciones fascinantes que llevaron a Argentina a la gloria en la Copa Mundial de la FIFA 2022. El genial número 10 fue el talismán de Argentina en Qatar, marcando siete goles -incluyendo un doblete en aquella inolvidable victoria final sobre Francia- y dando tres asistencias durante el torneo. Sus compañeros de equipo también mencionaron a menudo su liderazgo como un factor esencial en el éxito del equipo.

La influencia inspiradora de Messi quedó patente cuando recibió el Balón de Oro al mejor jugador de la competición. Messi, que también ganó el galardón en Brasil 2014™, se convirtió en el primer jugador en recibirlo dos veces. El atacante superestrella también superó a la leyenda alemana Lothar Matthaus como poseedor del récord de apariciones en la Copa Mundial.

A nivel de clubes, Messi se adaptó rápidamente al París Saint Germain tras dejar el Barcelona en el verano de 2021. Fue una figura clave en el título de la Ligue 1 conquistado por el PSG en su primera temporada, y ha seguido aportando regularmente al equipo francés en 2022/23.

Sin embargo, el triunfo de Messi en la Copa Mundial definió su año, ya que iluminó el escenario más grande del fútbol y levantó el trofeo que codiciaba por encima de todos los demás.

Kylian Mbappe

Puede que Mbappé solo haya cumplido 24 años en diciembre, pero sus notables hazañas en Qatar 2022™ han cimentado irrefutablemente su reputación como un grande de la Copa Mundial de todos los tiempos.

Tras darse a conocer en la escena mundial en Rusia 2018™, el francés volvió a exhibir su explosividad en Catar. Mbappé anotó ocho goles para ganar la Bota de Oro del torneo y se convirtió en el primer jugador en 56 años en marcar un triplete en la final del Mundial. La actuación de Mbappe contra Argentina en la gran final del Estadio Lusail pasará a la historia, ya que casi por sí solo metió a Francia de nuevo en la contienda cuando todo parecía perdido. Al final, Mbappé y los Bleus no lograron un segundo triunfo consecutivo en la Copa Mundial, pero el delantero merece un inmenso reconocimiento por haber encendido el fuego de la que quizá haya sido la mejor final de la historia de la competición.

Con su club, el París Saint Germain, Mbappe siguió acumulando cifras asombrosas para ayudar a su equipo a ganar el campeonato de la Ligue 1 2021/22. En 46 partidos con el PSG la temporada pasada, Mbappé registró 39 goles y 26 asistencias.

Nota: FIFA.com