A pesar de los malos resultados Jürgen Klopp se tiene confianza 

INGLATERRA. El entrenador del Liverpool confía en que puede darle vuelta a la mala situación del equipo.

El Liverpool cayó el fin de semana contra el Wolverhampton por 3-0, un resultado que le cayó como fuerte al entrenador que ya no encuentra una explicación a lo que está sucediendo. “Será mejor que cambiemos, no tengo palabras. Nosotros mismos nos causamos los problemas. ¿Cómo no voy a preocuparme? No me puedo sentar aquí y decir que todo está bien. Tengo confianza en dar la vuelta a la situación”, comentó el técnico alemán.

El Liverpool ocupa la décima posición de la Premier League con 20 puntos, y por ahora está lejos de poder pelear por el campeonato, incluso está fuera de los puestos que lo clasifican a la Champions League y Europa League.

La directiva ha tenido paciencia y sigue creyendo en que el entrenador pueda cambiar el rumbo del equipo. El siguiente rival del Liverpool será contra el Everton el próximo lunes 13 de febrero.