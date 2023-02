Para Sequeira, Mixco se vio afectado por el penal

GUATEMALA – El tico no estuvo de acuerdo con la decisión del árbitro.

Deportivo Mixco empató 2-2 en su visita a Municipal del sábado, pero para el entrenador Douglas Sequeira este resultado se dio por un penal que para su punto de vista no fue, decisión arbitral que al final afectó a su equipo y fue determinante.

“Sabíamos que jugaríamos ante un buen equipo que tiene un buen entrenador, cambiamos unas cosas, empezamos bien, se hizo un gol, pero después en un error nos empatan, se perdió el control y después nos fuimos ganando al descanso”, analizó el tico.

“En el segundo tiempo se cambió el sistema, sabía que ellos se vendrían encima. En el otro gol de ellos, lo he visto en videos y vi que no fue penal, eso cambió todo, hubo frustración, casi me expulsan, porque sé la posición en la que estamos y no nos sirve sumar de uno, hay que hacerlo de a tres. Cavallo toca la bola en la barrida, pero el árbitro lo juzgó así”, agregó.

Sobre continuar en la zona del descenso comentó: “Queda trabajar fuerte, ganar sí o sí ante Xinabajul, se nos viene una semana difícil, porque después tenemos que ir a Malacatán y recibimos a Cobán, esta semana de 9 puntos solo ganamos cuatro, no era lo que queríamos”, agregó.

“Hay que tratar de mantenernos arriba, porque así matamos el descenso, pero hay frustración, hay que seguir trabajando, porque vamos a jugar contra todo, a la afición le digo que nos siga apoyando porque el equipo dará todo para revertir la situación”, finalizó.

Los chicharroneros retornaron hoy a las prácticas totalmente enfocados en recibir a Xinabajul – Huehue el sábado, por la quinta jornada.