Bryan Lemus, directo y sin excusas con Xelajú MC [VIDEO]

QUETZALTENANGO. El volante Bryan Manolo Lemus apunta a que los Chivos buscarán la primera victoria en el campeonato.

El jutiapaneco, de 28 años, llegó como refuerzo de los quetzaltecos, tras un buen campeonato con Achuapa. Después de un mes en la Ciudad Altense considera que poco a poco se ha adaptado a la altura.

“Muy contento de estar acá, los compañeros me han recibido de buena manera y, bueno, poco a poco me he ido adaptando”, comentó este viernes en conferencia de prensa.