Carlos Estrada inicia su retorno a Guatemala

IRAQ – El guatemalteco volverá al país tras quedar fuera de su club.

Carlos Salvador Estrada comenzó ayer en horas de la noche con su largo retorno a Guatemala, luego que decidiera salir del Al Karkh de Iraq tras no recibir el trato esperado y hasta mencionó que lo tenía viviendo en un apartamento en malas condiciones.

Estrada realizará un trayecto con varias escalas, salió de la ciudad de su club rumbo a Bagdad, luego tomó un avión rumbo a Estambul, Turquía y actualmente está en Dusseldorf, Alemania.

Tras estar en el país germano volará rumbo a Amsterdam, Países Bajos, para luego ir a Atlanta, Estados Unidos y por último ya tendrá un vuelo directo a Guatemala, esperando aterrizar mañana al mediodía.

Chava no tuvo una buena primera aventura como legionario, según sus declaraciones desde el inicio no recibió lo que le habían ofrecido y de último ya no se le dejó entrar a las instalaciones del club, siendo una de las razones por las que salió.