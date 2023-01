OPINIÓN | Sin excusas

Desde siempre los clubes han argumentado que la falta de recursos les impide trabajar de manera profesional sus divisiones inferiores, pero la excusa se acabó con la alianza lograda por la Liga Nacional de Futbol y el Grupo Financiero Banrural.

Ahora los doce equipos afiliados podrán cubrir sus principales necesidades, pero también estarán obligados a dar una buena formación a los muchachos de las categorías Sub-20, Sub-17 y Sub-15, lo que en un mediano plazo puede comenzar a dar resultados al futbol de Guatemala, que tendrá una mayor oferta de jugadores jóvenes con una buena preparación técnica, táctica y física, sin olvidar que el talento ya se trae, pero se puede explotar mejor si al joven se le da todo lo demás.

Aplaudo esta iniciativa, que en principio durará tres años, y el reconocimiento va no solo para quienes negociaron todos los términos del acuerdo, sino principalmente a aquellos que reciben patrocinio de bancos competidores, porque supieron anteponer el beneficio general al particular y, al no bloquear la alianza, están contribuyendo de gran manera con nuestro futbol.

Bienvenida la LIGA GUATE BANRURAL y ojalá la semilla sembrada de los frutos que todos anhelamos.

Este artículo también se publicó en la sección de Deportes de Nuestro Diario el miércoles 18 de enero de 2023.