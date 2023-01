Marcelo Bielsa es candidato a dirigir a México

MÉXICO. La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) quiere contratar a Marcelo Bielsa como el nuevo director técnico de la selección de México, según informó la prensa local en las últimas horas.

El periodista David Faitelson (ESPN) filtró la noticia, mientras que el comunicador Gustavo Mendoza (Fox Sports) detalló que el próximo martes 31 de enero la FMF dará importantes anuncios sobre el tema.

“¿Qué va a pasar el 31 de enero? La intención de la FMF, de su presidente (Yon de Luisa), de los dueños que, aunque ni tu ni yo lo creamos, están unidos en esta decisión y en el mismo barco. El 31 de enero van a presentar la nueva estructura de la FMF y también al entrenador”, declaró Mendoza en el programa La Última Palabra.

“La intención es también presentar al entrenador. Sí, es Marcelo Bielsa la opción número uno de México. La vez pasada Andrés Fassi fue hace ocho años a su casa y no lo convenció. Ahora, no sé si lo vayan a convencer o no, pero sí es la prioridad para la mayoría de los dueños, además en esta están unidos increíblemente”, agregó.

Marcelo Bielsa y otras opciones para dirigir a México

Miguel Herrera, Ignacio Ambriz, Jaime Lozano o Guillermo Almada (actual campeón de la Liga MX con Pachuca) serían otros de los nombres que analiza la FMF para el cargo de entrenador de México en caso de que Marcelo Bielsa no acepte la oferta.

Actualmente, el Tri no tiene entrenador luego de la salida de Gerardo Martino, quien fue duramente criticado por la actuación de los aztecas en Catar 2022, donde quedaron eliminados en la fase de grupos por primera vez en 44 años.

Con información de El Tiempo Latino.