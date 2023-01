El campeón confirma su tercera incorporación

ALTA VERAPAZ. Cobán Imperial confirmó la contratación de Javier Andrés Carrillo.

El campeón del futbol guatemalteco logró llegar a un acuerdo con el futbolista Javier Andrés Carrillo, quien se desempeña como mediocampista y llega procedente de Club Antigua.

«El Club Social y Deportivo Cobán Imperial se complace en informar a la noble afición y público en general la incorporación del jugador Javier Andres Carrillo. Bienvenido a tu nueva nueva casa los Príncipes azules de Cobán Imperial. Vamos Cobaneros», dijo el club en su comunicado.

Los cobaneros llegan confirmados a Luis «El Salamá» Martínez (ex Municipal), Nixsón Flores (ex Guastatoya) y ahora que Javier Carrillo (ex Antigua) reforzará al equipo para el Torneo Clausura 2023.

Los cobaneros tendrán como primer rival a Deportivo Achuapa, a quien enfrentarán en el estadio Winston Pineda Gudiel el próximo domingo 22 de enero en un horario por confirmarse.