La conmovedora despedida de Larín a Comunicaciones

GUATEMALA. El defensor salvadoreño fue una de las bajas del equipo Crema.

Alexander Larín fue una de las noticias del equipo Albo este martes, y se unió a Jonathan Dávila, Oscar Santis y Kevin López como las bajas del plantel Crema.

El salvadoreño colocó una carta de despedida a la afición y a la institución y dijo: “Solo quiero agradecer a este club que me dio una revancha en mi carrera deportiva. Nunca pensé que esa revancha sería un torneo de Concacaf. Muchos no saben lo que significa aún pero es histórico con una liga local. Me voy satisfecho por todo este tiempo gracias a mis compañeros de verdad, y la gente que apoyo de corazón, les deseo lo mejor”, escribió el jugador.

Larín cerró de esta manera su segunda etapa en Comunicaciones, y sin duda fue una de las mejores al conseguir un titulo de Liga Concacaf y un campeonato de Liga Nacional.

En su primera etapa que fue en el 2018, el jugador no pudo brillar en la institución debido a una lesión en la rodilla izquierda, que prácticamente lo marginó durante el Apertura 2018