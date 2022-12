Pappa espera llegar a su máximo nivel en Achuapa

JUTIAPA – El centrocampista nacional espera lograr cosas grandes con los orientales.

Marco Pablo Pappa está teniendo sus primeros días de entrenamientos con Achuapa, club que le abrió las puertas luego de estar dos años en prisión y que a sus 35 años esperar recuperar su nivel para ganar cosas importantes en el club.

“El futbol siempre me ha dado cosas lindas y uno regresa al lugar donde es feliz. En mi estado físico estuve trabajando más de 60 días en el Centro de Alto Rendimiento de la Fedefut y quiero aprovechar a Gerardo Paiz y a los preparadores físicos que trabajaron conmigo para llegar de la mejor manera a esta decisión de volver al fútbol profesional”, dijo.

Acerca de sus objetivos con los orientales comentó: “Aquí la idea con Deportivo Achuapa es regresar al mejor nivel. En cada lugar que he estado, lo he intentado disfrutar y ahora le toca en el departamento de Jutiapa. Me llevaré lindas experiencias y seguro también vamos a sufrir para llegar a las cosas buenas en el fútbol”.

“Estoy agradecido por el recibimiento de mis compañeros con quienes vamos a estar luchando todos los días. Queremos lograr cosas importantes y sé que vamos a tener que afrontar muchas adversidades, las cosas tampoco son fáciles y vamos ir haciendo un grupo sólido para sacar los resultados”, finalizó.

Pappa sumará un club más en Guatemala, previamente militó en Mixco, Xelajú y Municipal, también había acordado jugar con Petapa y San Pedro en años anteriores, pero solamente llegó a unos entrenos.