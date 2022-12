Centrone espera que la directiva traiga los jugadores que pidió

HUEHUETENANGO – El argentino no está conforme con la planificación del equipo.

Pablo Centrone mostró su molestia debido a que la Junta Directiva de Xinabajul – Huehue no le ha cumplido, porque hasta ahora todavía no ha logrado traer los jugadores que ha pedido en especial porque no se cuenta con suficiente presupuesto.

“Llevamos unos días de trabajo, ha habido buena la predisposición de los jugadores, pero faltan varios, he pedido con urgencia fichajes a la Junta Directiva y no se ha traído a nadie, solo a Manuel Sosa”, dijo Centrone.

“Necesito plantel ya porque no puedo hacer maravillas, ningún técnico las podría hacer si esto no se cumple y el tiempo es corto”, agregó.

Además, mandó un mensaje a la afición: “Estamos trabajando todo lo posible, pero es complicado sin los jugadores, hasta que no vengan será difícil tener un equipo competitivo, es fácil criticar, pero hay que estar acá porque el club no tiene las condiciones económicas para hacer fichajes”.

“Los jugadores que he pedido no han venido porque no se pueden pagar, otros tienen cláusulas, estamos atados de pies y manos, hasta que no se resuelva esto no se puede prometer nada”, finalizó.

Los huehuetecos siguen con sus trabajos en el estadio Los Cuchumatanes, enfocados en su debut ante Comunicaciones en el Torneo Clausura 2023.