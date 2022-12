Diez años de suspensión por amaño de partidos en Guatemala

GUATEMALA. La Comisión de Ética de la Fedefut dirimió el caso de amaño de partidos en la Liga Nacional de Fútbol.

Los amañadores en el extranjero habían pactado con el preparador de porteros de Nueva Concepción, el nicaragüense Ramón Alfonso Sánchez, que el juego terminara con cuatro goles de diferencia a favor de Guastatoya ante Nueva Concepción (2-3, el 4 de mayo 2022), por la fecha 21 del Torneo Clausura 2022.

Sin embargo, al no darse el resultado delataron a los supuestos participantes en la manipulación del juego, al enviar un correo electrónico a diferentes actores del fútbol guatemalteco.

El 6 de mayo, la Liga Nacional presentó la denuncia ante el secretario general de la Fedefut, William Martínez, quien lo remitió a la Comisión de Ética. Después de un largo proceso, se conocieron detalles sobre la resolución final (22/09/2022).

Tres días después, el presidente de la Nueva Concepción, Robert Smith, también presentó la denuncia por posible amaño en contra de los futbolistas Ricardo Méndez, Marlon Rancho y Aelcio Dos Santos y el preparador de porteros Ramón Alfonso Sánchez.

LA DENUNCIA ANTE LA PNC…

Méndez y Rancho presentaron como medio probatorio una denuncia ante la Policía Nacional Civil en contra de Ramón Sánchez, con la misma fecha del partido (4 de mayo). Dos Santos presentó también la denuncia en contra de Sánchez el día 6 de mayo ante la PNC.

Luego la Comisión de Ética (2/07/2022) abrió proceso y suspendió provisionalmente por 90 días a Sánchez y por 30 días a Méndez y Rancho, mientras absolvió a Dos Santos.

Tras evacuar audiencias a los futbolistas, la Comisión de Ética informó que no pudo ser localizado Ramón Alfonso Sánchez, quien abandonó el país, por lo que no se presentó a las audiencias. Sánchez no estaba inscrito como preparador de porteros, pero ejercía ese cargo de acuerdo al testimonio de los futbolistas.

La Comisión de Ética consideró que Ricardo Méndez y Marlon Rancho presentaron la denuncia ante la PNC y que la manipulación del partido no se consumó debido a que no se dio el resultado que pretendía el amañador en el extranjero (diferencia de cuatro goles a favor de Guastatoya).

También tomó en cuenta que el número de teléfono del que se presentaron las pruebas es del código de Nicaragua, país de origen de Ramón Sánchez, por lo que no pudieron probar contacto con los futbolistas guatemaltecos.

De esta forma, la denuncia presentada en contra de Ricardo Méndez y Marlon Rancho fue declarada sin lugar.

Al preparador de porteros nicaragüense Ramón Alfonso Sánchez le fue impuesta la “prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol por el plazo de diez años”, según la resolución a la que tuvo acceso en exclusiva Guatefutbol.com.

Dicha junta argumentó la sanción basándose en el artículo 24 del Código de Ética de la Fedefut, el que se refiere a “amaño de partidos o competiciones de fútbol”.

La resolución está firmada por los integrantes de la Comisión de Ética de la Fedefut: Lic. Ludwin Ortega, presidente; Lic. Israel Arana, vicepresidente; Lic. Luis Lemus, secretario.