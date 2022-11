Messi pide que sigan confiando en la selección

CATAR. El capitán de la selección de Argentina habló tras la derrota contra Arabia Saudita.

Sin duda la derrota de Argentina ante Arabia Saudita por 1-2 fue inesperada. El capitán de la Selección de Argentina dio la cara en la salida del equipo en el estadio, y habló para Marca.com en el que comentó los errores que tuvieron.

«Tuvimos las situaciones de los goles anulados, en ese momento creíamos que íbamos a tener muchas situaciones y caímos en el error de acelerarnos, de jugar de una, no mover la pelota de un lado a otro. El gol tan temprano nos hizo mal, nos hizo confundir. Sabíamos que podía pasar en el primer partido, no jugar de la mejor manera como lo veníamos haciendo y nos pasó eso, no encontramos el funcionamiento”, explicó en la zona mixta.

Por otro lado el argentino pidió a sus aficionados que sigan confiando, y señaló que contra México intentarán recomponer la situación en el mundial. “De tranquilidad. Sabemos que es un golpe muy duro, una derrota que duele, pero tenemos que seguir confiando y que la gente confíe, que este grupo no le va a dejar tirado. Vamos a intentar ir a ganar a México”, finalizó.

El siguiente juego de la albiceleste será contra México, el próximo sábado 26 de noviembre a las 13:00 horas.