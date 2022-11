Para Martino, el partido ante Polonia es vital para México

CATAR – El argentino sabe que los aztecas no tienen permitido tropezar en su debut.

México debutará mañana en la Copa del Mundo cuando a las 10:00 horas enfrente a Polonia, encuentro que para el técnico Gerardo Martino será importante tomando en cuenta que su otro rival es Argentina y que prácticamente será uno de los clasificados a octavos de final.

«El grupo es complicado porque Argentina parte como candidata no solo a ganar el grupo sino también el torneo. Arabia ha tenido una preparación diferente por el tiempo con el que ha contado para tener a los futbolistas. El partido de Polonia, reitero, será importante. En la Copa del Mundo podés estar jugando mejor que tu rival, pero si luego no ganas, no sirve», dijo Martino en conferencia de prensa.

«Queremos avanzar a la siguiente ronda. Es verdad que tenemos un partido complicado, comenzar con tres puntos en un torneo tan corto es fundamental. No son decisivos al final de cuentas, pero sí son importantes para avanzar a los octavos de final”, agregó.

Acerca del rival y su principal figura analizó: “Polonia tiene un equipo de mucho talento y calidad que juegan en ligas fuertes, no nos pondrán el partido sencillo, se mantienen bien en bloque y nos quitarán los espacios”.

«Sabemos lo que es Lewandowski, la calidad de jugador que es, su talento, lo que ha logrado. No debemos darle opciones, es uno de esos jugadores que tienen la capacidad para cambiar los partidos», finalizó.

El Tri nuevamente afrontará un Mundial con la esperanza de llegar a su tan anhelado quinto partido, en las últimas ediciones se ha quedado en los octavos de final.