Cristiano a Messi: Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate

CATAR – El astro portugués habló previo al debut de su selección en el mundial.

Cristiano Ronaldo compareció ante los medios de comunicación previo al debut de Portugal en la Copa del Mundo a Qatar 2022, en el que habló de las aspiraciones de su equipo y también aprovechando lo viral de su foto con Lionel Messi, mandó una advertencia futbolera al argentino.

“Será mi quinto Mundial, estoy concentrado y con mucha confianza en que me irá bien. Estamos haciendo jaque mate en la vida, no solo en el ajedrez. Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate a Messi. A ver. Sería lindo. Ya que pasó en un juego de ajedrez, en el fútbol sería más”, dijo CR7.

Además, habló de lo que espera del combinado luso: “Tenemos un potencial enorme, pero hay que pensar en Ghana e ir con calma. A partir de ahí ir creciendo. Si somos la mejor selección, llegaremos hasta al final. El equipo campeón será el mejor”

“Tenemos gente joven, es un buen mix. Brasil, Argentina, Francia son las que más posibilidades tienen… España, Alemania… Son los que más suenan, también para los hinchas. Pero ya vimos en 2016 que somos capaces de dar la sorpresa e imponernos”, agregó.

“Ganar sería mágico. No me falta nada, lo tengo todo. Ganar el Mundial sería espectacular. Pero todos quieren ganar y solo puede ganar uno. Vamos a trabajar enfocados en poder ser campeones”, finalizó.

Portugal debutará en el Mundial el jueves 24 de noviembre, cuando a las 10:00 horas enfrente a Ghana en la actividad del Grupo H.