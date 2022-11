Christian Pulisic aspira a ganar el título con Estados Unidos

CATAR. La estrella del Chelsea FC, de Inglaterra, se muestra sin límites con Estados Unidos en la Copa del Mundo de Catar 2022.

Estados Unidos debutará ante Gales este lunes a las 13:00 horas de Guatemala, en el inicio de las acciones del Grupo B. En entrevista con FIFA.com el delantero se mostró optimista.

Christian Pulisic habló de cómo el hecho de tener jugadores en grandes clubes europeos ha beneficiado a Estados Unidos, a sus seguidores y a sus objetivos para Catar 2022.

Pulisic no es de los que se decantan por rebajar las expectativas, más bien al contrario: este muchacho nacido en Hershey (Pensilvania) crece ante la presión.

Así pues, es lógico que no renuncie a nada en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Ha hablado con FIFA+, entre otras cosas, sobre los objetivos de Estados Unidos, el estilo de Gregg Berhalter como seleccionador y sus hinchas.

FIFA: Christian, después de quedarse fuera de Rusia 2018, ¿qué motivación tenía para llegar a Catar 2022?

Christian Pulisic: Ya estaba motivado la primera vez [para el torneo de 2018], pero perderme ese Mundial me dio un pequeño empujón extra, al recordar ese momento, el hecho de habernos quedado a las puertas. No cabe duda de que me aportó cierta motivación para conseguir que cumpliésemos esta vez. Y lo hicimos, fue un gran logro. Ahora estamos muy ilusionados con el Mundial.

¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos en Catar 2022?

El objetivo del equipo es competir con las mejores selecciones del mundo y pelear para ganar el título. No va a ser fácil para nada, por supuesto, pero creo que si jugamos como sabemos que somos capaces de jugar, con mucha confianza y empeño, cuando lleguemos a las rondas eliminatorias podrá pasar cualquier cosa. Vamos a luchar de verdad. Queremos hacer un gran papel en este Mundial.

