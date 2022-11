VIDEO| ¿Está listo Padilla para volver a la portería? esto respondió

GUATEMALA. El portero trabaja para volver lo mejor posible con el equipo de Mixco.

Deportivo Mixco enfrentó ayer por la noche a Cobán Imperial por la Fecha 20, en donde estuvo a minutos de poder conseguir su tercera victoria. Sin embargo, una desconcentración en la portería ocasionó que los cobaneros rescataran un punto al colocar el 2-2.

Guatefutbol.com conversó con el portero de los Chicharroneros Mynor Padilla, para preguntarle como se encontraba de su lesión y de las posibilidades de volver para estos dos partidos.

«Estoy agradecido con Dios porque me tiene de pie con solo 4 meses. Estoy trabajando con el equipo y solo Dios sabe. Estoy esforzándome hasta donde el cuerpo me lo permite, y si se me llega a requerir toca que echarme hacia delante». Padilla explicó que todavía no está trabajando al ciento por ciento con el equipo, pero aseguró que asumirá con compromiso si le llega a requerir.

Deportivo Mixco enfrentará este fin de semana a Deportivo Achuapa en el estadio Winston Pineda, y el siguiente domingo cerrará en casa contra los Peces Vela.