PREVIA | Llegan urgidos por sumar puntos

GUATEMALA – Los rojos y chicharroneros intentarán no tropezar.

Municipal y Deportivo Mixco continuarán con la decimonovena jornada del Torneo Apertura 2022, en un compromiso en el que ambos llegan con la necesidad de no dejar más puntos, tomando en cuenta la diferente situación en la que se encuentran.

Los rojos siguen con su irregularidad, vienen de caer en Malacateco y eso no les permitió adueñarse de la cuarta posición, por lo que hoy deben ganar para no perder más terreno y así no complicar sus opciones de estar en la fase final.

En lo que respecta a los mixqueños, su situación es crítica, son coleros y están a siete puntos de salir de la zona del descenso, por lo que deben evitar tropezar en las jornadas que quedan para no hipotecar su permanencia en la Liga Nacional.

ÚLTIMO JUEGO

Su último enfrentamiento fue el 31 de agosto por la octava jornada del campeonato, Municipal llegó a ganar 1-4 a Mixco en el estadio Santo Domingo De Guzmán con los tantos de José Carlos Martínez, Milciades Portillo, José Carlos Martínez y Yasniel Matos.