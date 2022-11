Sin mejoría: Diego Santis sigue al margen de los entrenamientos

GUATEMALA. El defensor no pudo terminar el partido contra Santa Lucía.

Comunicaciones y Santa Lucía se enfrentaron el miércoles en el estadio Doroteo Guamuch Flores, donde los Cremas sufrieron para conseguir el triunfo por 2-1.

Eso si, lo negativo para el equipo fue que el defensor Diego Santis no pudo terminar el encuentro contra los Jaguares, debido a que en el minuto 32 presentó unos problemas respiratorios que le impidieron continuar en el juego.

Se confirmó a Guatefutbol.com que Santis salió negativo a Covid-19, pero que continúa con problemas respiratorios y que no está entrenando con el resto del plantel. Aunque no se comentó, pero seguramente el futbolista no será tomado en cuenta para el partido de Achuapa el domingo.

Los Cremas ocupan el segundo puesto con 33 puntos, producto 9 victorias, 6 empates y 3 derrotas.