Sin equipos chapines: La Liga de Campeones definió los cruces de octavos de final

ESTADOS UNIDOS – La máxima competición del área a nivel de clubes disputará una edición más, pero ahora sin equipos guatemaltecos.

Concacaf realizó hoy el sorteo oficial de la edición 2023 de la competencia de clubes insignia de la Confederación, la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank (SCCL), en la que no hubo equipos guatemaltecos, luego del fracaso de Comunicaciones, Municipal y Malacateco que no tuvieron una buena participación en la Liga Concacaf y esto les ocasionó quedar fuera de la competición.

En la edición pasada, los cremas lograron participar, realizando una participación histórica tras llegar a los cuartos de final, instancia en la que fueron eliminados en los cuartos de final por el New York City de la MLS.

La SCCL 2023, que precede a un nuevo y emocionante ecosistema de clubes de Concacaf que se lanzará en 2023-24 e incluye la participación de 16 clubes de ocho Asociaciones Miembro de Concacaf, está programada para comenzar la segunda semana de marzo y concluir con una final de vuelta, el domingo, 4 de junio de 2023.

En el sorteo del lunes, los 16 clubes participantes fueron divididos en ocho series de la siguiente manera:

Austin FC (USA) vs Violette AC (HAI)

Club Leon (MEX) vs Tauro FC (PAN)

Orlando City SC (USA) vs Tigres UANL (MEX)

CF Pachuca (MEX) vs Motagua FC (HON)

Vancouver Whitecaps FC (CAN) vs RCD España (HON)

Los Angeles FC (USA) vs LD Alajuelense (CRC)

Atlas FC (MEX) vs CD Olimpia (HON)

Philadelphia Union (USA) vs Alianza FC (SLV)

Formato y Calendario de la Competencia

La SCCL 2023 comenzará con los octavos de final de ida y vuelta en marzo, seguidos de los cuartos de final y las semifinales de ida en abril, y las semifinales de vuelta y la final de ida en mayo. La final de vuelta, donde se coronará al nuevo campeón de la región, se llevará a cabo el domingo 4 de junio de 2023 y será jugada en el estadio del club finalista con el mejor desempeño en las rondas anteriores de la competencia.

Octavos de final: 7-9 de marzo (partidos de ida) y 14-16 de marzo (partidos de vuelta)

Cuartos de final: 4-6 de abril (partidos de ida) y 11-13 de abril (partidos de vuelta)

Semifinales: 25-27 de abril (partidos de ida) y 2-4 de mayo (partidos de vuelta)

Finales: 31 de mayo (ida) y 4 de junio (vuelta)