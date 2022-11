VIDEO | Villatoro afirma que el formato de competencia ayuda a Xelajú

QUETZALTENANGO – El técnico de los chivos volvió a hablar del momento que viven los chivos.

Amarini Villatoro nuevamente habló con los medios de comunicación sobre la actualidad de Xelajú MC, en el que indicó que a pesar de la mala racha de siete partidos sin ganar, el formato del torneo le ayuda al equipo para no estar tan alejado de los primeros puestos.

“Si no tenés una buena lectura de los juegos podes quedar fuera, es lógico que las expectativas no sean buenas con siete partidos sin ganar, no podemos querer que estén felices con esa racha, no podemos evitar que la gente abuchee, están molestos con razón”, dijo Villatoro.

Acerca de las posibilidades que ve de clasificar comentó: “Mirando lo del formato, estamos con 7 partidos sin ganar y seguimos metidos en zona de clasificación, estamos a dos puntos del cuarto lugar, salvo Municipal casi todos tienen los partidos jugados”.

“El formato ayuda a todos los equipos, porque a nosotros se nos marca todo en siete partidos sin ganar, pero hay equipos que por el nivel que han mostrado están en esa crisis”, finalizó.

Los chivos continuaron su preparación para visitar a Xinabajul el próximo domingo y así intentar seguir metido en los primeros ocho de la tabla.