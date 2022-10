Real Madrid sigue cosechando victorias

ESPAÑA. Los merengues ahora vencieron 3-1 al Sevilla.

La Jornada 11 en la Liga de España inició este sábado 22 de octubre, en donde el líder de la Liga de las Estrellas, el Real Madrid, enfrentó al Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu.

Los merengues se quedaron con la victoria por 3-1, gracias a las anotaciones de Luka Modric, Lucas Vásquez y una del uruguayo Federico Valverde. Por el Sevilla descontó en el marcador el argentino Erick Lamela.

Con la victoria el Real Madrid llegó a 28 puntos en la primera posición, producto de 10 victorias y un empate el cual fue de 1-1 contra el Osasuna.

Estos son los otros resultados:

-Rayo Vallecano 5-1 Cadiz

-Valladolid 1-0 Real Sociedad

-Valencia 1-2 Mallorca

Mañana se enfrentarán:

-Español vs Elche

-Real Betis vs Atlético de Madrid

-Girona vs Osasuna

-Villarreal vs Almería

-Barcelona vs Athletic

-Celta de Vigo vs Getafe