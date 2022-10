Cortés Diéguez comenta que está a muerte con Santa Lucía Cotzumalguapa

ESCUINTLA – El español habló luego de la racha negativa en la que está el equipo.

Santa Lucía Cotzumalguapa se encuentra en una mala racha, que lo ha mantenido en el último lugar de la tabla de posiciones, pero a pesar de eso el técnico Juan Cortés Diéguez se muestra optimista en mejorar el rumbo en lo que queda del Torneo Apertura 2022.

“La vida y el fútbol es para valientes, es un reto continuo y te desarrolla la personalidad y tu crecimiento. Lo que ahora es sufrimiento se transforma en aprendizaje y te sirve para crecer”, publicó el entrenador en sus perfiles oficiales.

“La persistencia en los momentos difíciles es lo que te marcará superarte y conseguir el éxito. Nadie dijo que esto sería fácil y aquí no se rinde nadie”, agregó.

Sobre lo que resta del certamen comentó: “Quedan ocho partidos, ocho finales y hay un objetivo. Quien abandona no tiene premio. Aquí no se baja nadie, la parada no es ahora, es a final de torneo. Cuanto más difícil es el reto, más motivación. A muerte con mi equipo”.

Los lucianos suman cuatro juegos consecutivos con derrota que los tiene en el sótano con 10 puntos. El domingo recibirán la visita de Malacateco en la decimoquinta jornada.