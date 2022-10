Antigua pudo haber ganado por más opina Ramiro Cepeda

SACATEPÉQUEZ – Los coloniales salieron de su mala racha ante un aguerrido Santa Lucía Cotzumalguapa.

Ramiro Cepeda, técnico de Antigua GFC, se mostró satisfecho por la victoria de 3-2 ante Santa Lucía Cotzumalguapa. Al argentino le gustó la forma de juego de sus dirigidos e indicó que se pudo ganar por más, pero debido a algunas fallas se complicó el resultado.

“Tuvimos un balance positivo con un resultado importante luego de tres partidos donde habíamos merecido más. El juego fue difícil, pero creo porque nos complicamos, destaco la intención de presionar siempre, de generaron varias opciones, hay errores y por eso se dejó abierto el marcador hasta el final”, dijo Cepeda

“Esperábamos un equipo que normalmente su fortaleza es su delantero, que aguanta mucho y cuando juegan largo cuesta marcarlo, en el primer tiempo nos costó un poco, en el segundo se corrigió, pero fue lo que planificamos, pero algunos errores en momentos claves no nos permitió tener un marcador amplio, pero estoy tranquilo”, analizó.

Acerca de lo que había sucedido en las jornadas anteriores comentó: “Algunos detallitos no nos salieron bien en los últimos partidos, perdimos puntos en minutos finales, pero se trató de incentivar a los jugadores a que no cometieran errores, cuando nos anotan hay que causar alguna reacción positiva, pero el equipo me dejó buenas sensaciones y creo que pudimos haberlo ganado más cómodo, no haber sufrido tanto al final”.

Los coloniales reanudaron hoy sus prácticas, para comenzar a preparar el partido del miércoles ante Mixco, que es reprogramado de la duodécima jornada.