Para Amarini Villatoro, la Selección Nacional jugó bien en los amistosos

QUETZALTENANGO – El técnico de los chivos analizó lo hecho por la Azul y Blanco en sus últimos juegos.

Amarini Villatoro, entrenador de Xelajú MC y extécnico de la Selección Nacional, habló en conferencia de prensa y dio su opinión sobre lo hecho por el combinado guatemalteco en los amistosos ante Colombia y Honduras por la Fecha FIFA de septiembre, asegurando que se hizo un buen funcionamiento a pesar de que los resultados no fueron positivos.

“Cada vez que inicia un nuevo proceso nos ilusionamos, para mí la Selección jugó bien. En los partidos amistosos y de preparación hay que ver el funcionamiento y para mí en el segundo tuvo un buen funcionamiento”, dijo Villatoro.

“Esta el tema que ahora en cuestión de juegos en Fecha FIFA y de preparación hay que tomarlos en cuenta por la forma en que nuestra región uno puede clasificar o entra en sorteo o la distinta programación de las llaves para la eliminatoria, por lo que hay que sumar puntos en el Ranking que es importante”, agregó.

Acerca de las dos derrotas opinó: “Quedémonos con lo bueno, para mi la Selección no jugó mal, hicieron buenos partidos, al final se gana y se pierde con goles. No se mereció perder, pero pasó, porque en las áreas no hubo contundencia, pero deja buenas sensaciones y más porque existe una nueva generación, hay más material de donde elegir”.

“Hay mucho joven que apareció otros más consolidades, creo que el técnico tiene material de donde echar mano en esas posiciones en ofensiva donde sufrimos en el anterior proceso. Hay más opciones y es importante, porque son puestos claves en ese once, aún hay tiempo para la eliminatoria y hay que tener paciencia para llegar bien”, finalizó.

Villatoro estuvo en el banquillo de la Azul y Blanco del 2019 al 2021, en la que quedó fuera en la ronda preliminar de la Eliminatoria rumbo a Qatar 2022 y también de la Copa Oro del año pasado, pero logró ascender al equipo de la Liga C a la B en la Liga de Naciones de la Concacaf.