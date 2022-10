Las razones por las que Xelajú aún no cuenta con su delantero panameño

QUETZALTENANGO – Los chivos siguen a la espera de fichar a su último extranjero.

La Junta Directiva de Xelajú MC llegó a un acuerdo para hacerse de los servicios del delantero panameño Manuel Morán, quien se convertirá en nuevo elemento del equipo para el Torneo Apertura 2022 y así completar sus casillas de extranjeros.

Aunque por el momento el canalero no ha venido al país, esto porque los dirigentes y cuerpo técnico están a la espera que este tenga su pase internacional y así que esté disponible para jugar, aunque ya fue inscrito en la Liga Nacional.

“Manuel no ha venido porque la federación panameña no ha autorizado su pase internacional, por antecedentes que ha tenido el club se ha decidido que aún no viaje, porque cuando vienen dejan de presionar por la papelería que es importante para poder habilitarlos”, dijo Amarini Villatoro.

“Esperamos que se gestione rápido, estamos a la espera y confiamos que en estos días se complete para que el lunes venga, ya fue inscrito y no habría problemas para que sea convocado”, agregó.

Morán de 24 años ya fue dirigido por Villatoro en Pérez Zeledón de Costa Rica, pero también ha sido parte de Herrera FC, Independiente y Azuero FC de su país.