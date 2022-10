Goleadas en el inicio de la sexta jornada

La sexta jornada de la Liga Nacional de Futsal inició con sendas goleadas.

La más amplia la logró el subcampeón Glucosoral 14-3 ante Hansport, en una extraordinaria noche para el jugador Pablo Cocker, que contribuyó con seis anotaciones, mientras que también convirtieron Jhonny Diaz (3), Roberto Alvarado (2), Cristian Picón (1), Marvin Sandoval (1) y Sergio Diaz (AG).

Con este resultado Glucosoral se colocó transitoriamente en la cuarta posición con 11 puntos en la tabla general, en espera de que se complete la jornada.

Entre tanto, Kinesio también ganó con un marcador amplio de 1-9 a San José Futsal, que sigue sin obtener puntos en el torneo.

La jornada cumplirá con los tres partidos pendientes el sábado 1 de octubre, siendo estos CSD Tellioz Vs. Antigua GFC, Edén United Vs. Alianza y Proyectos JC Company Vs. FSC Legendarios.