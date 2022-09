VIDEO | Aaron Herrera marcó un golazo al Atlas de México

ESTADOS UNIDOS – El futuro seleccionado nacional se mandó con una joya de anotación.

Aaron Herrera está dando de que hablar no solo en Estados Unidos, también a nivel mundial luego del gran gol que hizo ayer con su equipo Real Salt Lake, en el partido versus Atlas de México en la actividad de la Leagues Cup.

Herrera que no pudo jugar con la Selección de Guatemala en esta Fecha FIFA, fue titular en el encuentro ante los zorros y uno de habituales que sumó minutos en el choque.

Aunque el futuro seleccionado guatemalteco se mandó una jugada de otro partido, cuando al minuto 17 recibió un balón antes del centro del campo y sin pensarlo sacó un derechazo aprovechando que el portero estaba adelantado y así marcar un verdadero golazo.

El encuentro quedó 1-2 a favor de los mexicanos, pero eso fue de lo que menos se habló, porque la anotación del defensor se ganó los aplausos de propios y extraños.

Este fue el golazo que hizo Aaron Herrera:

I'VE NEVER SEEN A MORE BEAUTIFUL THING 🌽🌽🌽 pic.twitter.com/IIw83mWg3h

— Real Salt Lake (@realsaltlake) September 23, 2022