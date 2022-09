Otro juego de la Fecha 12 cambia de día

ESCUINTLA – Los peces vela y chivos se enfrentarán otro día.

El Comité Ejecutivo de la Liga Nacional dio a conocer el cambio de fecha de otro partido de la duodécima jornada del Torneo Apertura 2022, ahora es el de Iztapa ante Xelajú que se iba a desarrollar el domingo 25 de septiembre.

Ahora el choque de Peces Vela y Súper Chivos fue programado para el miércoles 26 de octubre a las 12:00 horas en el estadio El Morón.

La variante en el calendario se dio porque los quetzaltecos aportan tres jugadores a la Selección Nacional, por lo que no iba a contar con Kevin Ruiz, Aslinn Rodas y tampoco Darwin Lom.

Este es el cuarto choque que cambia de día por esta situación, anteriormente fueron: Comunicaciones vs Xinabajul, Antigua vs Mixco y Cobán Imperial vs Municipal.