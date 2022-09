OPINIÓN | Golpe de calor

En los últimos días ha habido varios casos de futbolistas afectados por un golpe de calor, problema que se da cuando la temperatura ambiente es demasiado alta, lo que sumado a la actividad física hace que las personas superen los 40 grados centígrados en sus organismos, lo que puede provocar daños irreparables si no son atendidas de inmediato.

He tocado tantas veces el tema que no sería raro que más de alguno ya esté aburrido con el mismo, pero lo que me dejó atónito fue que, al ser interrogado sobre esto, el Sr. Gerardo Paiz dijera que consultó a Concacaf y FIFA y le dijeron que no había ninguna restricción, agregando que en Honduras y Belice hace más calor que aquí y no hay límites.

Al desinformado presidente de la Federación habría que decirle que en Honduras todos los partidos se juegan por la tarde o noche y nunca hay juegos a las doce de mediodía, no porque tengan restricciones de Concacaf, sino porque tienen neuronas que usan para el beneficio de los futbolistas y también para que el espectáculo sea mejor para los aficionados. En Costa Rica, entre tanto, sí hay una norma que regula los horarios en base a la temperatura, algo que aquí no haremos hasta que alguien muera.

Este artículo también fue publicado en la sección de Deportes de Nuestro Diario el miércoles 14 de septiembre.