OPINIÓN | Nuevo estadio

He detectado cierta ilusión entre los aficionados por el ofrecimiento de ayudar en la construcción de un nuevo estadio que hizo el presidente de la FIFA Gianni Infantino al presidente Alejandro Giammattei.

A mi también me causó ilusión cuando el ahora presidente, siendo candidato, prometió la construcción de un ferrocarril que recorrería todo el país, porque me parece increíble que en pleno Siglo XXI carezcamos de un tren para el transporte de pasajeros y mercaderías, pero hasta ahora no se ha colocado ni un durmiente, por lo que hace rato perdí las esperanzas.

Y por eso mismo tampoco les hago mucho caso con lo del estadio, no porque no me gustaría tener en Guatemala algo parecido al de La Sabana, o más moderno que el Cuscatlán o al que van a construir en donde estaba el Flor Blanca o “Mágico” González, o el Metropolitano de San Pedro Sula… pero ya se que el gobernante va de salida, y al Sr. Infantino solo le interesa endulzar el oído de los dirigentes para que voten a favor de los mundiales cada dos años, aumentar a 48 los participantes en las copas del mundo y cuanta descabellada idea se les ocurra, sin faltar, por supuesto, el voto para la reelección.

Así que mejor olvidemos el tema.

Este artículo también fue publicado en la sección de Deportes de Nuestro Diario el jueves 8 de septiembre.