Nelson Andrade espera seguir siendo titular con los Toros

SAN MARCOS – El atacante tuvo que esperar para debutar en el campeonato.

Nelson Andrade fue uno de los hombres de más confianza en la era de Roberto Hernández Ayala, pero tras el cambio de entrenador no ha tenido la misma regularidad, esto acompañado a una lesión que retrasó su debut en el Torneo Apertura 2022.

Con la llegada de Luis Hernández Pat, Andrade comenzó el campeonato jugando en la categoría especial y no era convocado en el conjunto mayor, siendo hasta el fin de semana versus Achuapa que tuvo minutos y el miércoles ante Iztapa que recuperó la titularidad.

“Había estado lesionado, agradezco al entrenador que me dio la oportunidad y espero no desaprovecharla, estoy feliz por mi primera titularidad, ya había sumado minutos ante Achuapa, lamentablemente con el resultado no estoy contento”, dijo Andrade.

Andrade está disputando su segundo torneo con los fronterizos, en total ha sido parte de 25 partidos, suma 1,171 minutos y ha marcado dos goles.