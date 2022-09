José Martínez cerca de alcanzar a Pezzarossi y El Pescado

GUATEMALA. El delantero de los Rojos pasa un buen momento en el futbol nacional.

José Carlos Martínez ha sido uno de los delanteros más regulares en el futbol nacional, y ahora en el Torneo Apertura 2022 busca trascender para ayudar a su equipo para lograr el título número 32, como también busca regresar a la Selección Nacional de Guatemala.

Recientemente en el juego contra Deportivo Mixco, José Carlos Martínez logró anotar un doblete frente a los chicharroneros y por ahora llega a tres goles en el Torneo Apertura 2022.

Con esos dos goles el atacante de los Rojos llegó a los 50 anotaciones en partidos de la Liga Nacional, y con ello se acerca a grandes ex delanteros como Dwight Pezzarossi y Carlos “El Pescadito” Ruiz.

“El Tanque” llegó a marcar 52 goles, mientras que Carlos Ruiz anotó 56 anotaciones en la Liga Nacional. Eso sí, ambos no demoraron en salir al extranjero por sus buenas actuaciones, y ya no pudieron seguir ampliando su marca. No obstante cuando regresaron al país siguieron marcando goles.

Estos son los números de José Carlos Martínez:

Partidos en Liga Nacional: 151

Goles: 50

Minutos: 8,757

Números de Dwight Pezzarossi:

Partidos en Liga Nacional: 231

Goles: 52

Minutos: 13,952

Números de Carlos Ruiz:

Partidos en Liga Nacional: 123

Goles: 56

Minutos: 9,246

Este es el doblete con el que Martínez llegó a los 50 goles.