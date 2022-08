Xela tumbó a las monarcas

Deportivo Xela venció por la minina diferencia de 1-0 al Campeón Nacional Deportivo Suchitepéquez Femenino.

El único gol del encuentro lo marcó Miriam Escobar al minuto 80 de un partido en el que las quetzaltecas terminaron con solamente diez jugadoras, ya que Beberlin Clara fue expulsada.

El encuentro se jugó en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura y ubica al Deportivo Xela en la tercera Posición, mientras que las Venaditas cayeron al quinto lugar.

Resultados jornada 2

Deportivo Xela 1-0 Suchitepéquez Femenino

Antigua GFCF 0 – 4 Municipal

Cobaneras FC 0-3 Cremas (gana el encuentro Cremas, por tener autorizado su plantel)

Unifut-Rosal 3-0 Deportivo Mixco (gana el encuentro Unifut, por tener autorizado su plante)

CD Marquense Vs. Deportivo Amatitlán (no se le asignan puntos a ningún equipo por no tener autorizado su plantel)

Xinabajul Vs. CSD Concepción (no se le asignan puntos a ningún equipo por no tener autorizado su plantel)

Tabla de posiciones

1 Unifut Rosal 6 pts.

2 Cremas Femenino 6 pts.

3 Deportivo Xela 4 pts.

4 CSD Municipal 3 pts.

5 CSD Deportivo Suchitepéquez Femenino 3 pts.

6 Xinabajúl-Huehue 3 Pts.

7 Cobaneras FC 1 Pts.

8 Deportivo Mixco 1 Pts.

9 Antigua GFCF 1 Pts.

10 CSD Concepción 0 Pts.

11 Deportivo Amatitlán 0 Pts.

12 CD Marquense 0 Pts.

