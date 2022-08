Para Villatoro será especial enfrentar a Guastatoya, pero quiere ganarle

QUETZALTENANGO – El estratega nacional no escondió sus sentimientos por los amarillo, pero tampoco su compromiso con los chivos.

Amarini Villatoro, técnico de Xelajú MC, tendrá hoy un partido especial luego que enfrente a Deportivo Guastatoya por la quinta jornada del Torneo Apertura 2022, duelo que será especial para él porque fue donde ha vivido los mejores momentos de su carrera, aunque fue claro que buscará los tres puntos.

“Soy profesional en eso, le tengo cariño a Guastatoya, pero por ejemplo soy de Cobán, me formé con el equipo y me tocó jugar ante ellos dos semifinales, les gané y las celebré. Ahora estoy en Xela, quiero ganar. Me da sentimiento, pero soy profesional con la institución en la que estoy”, dijo Villatoro.

“Me identifico mucho con los equipos que he estado, a Guastatoya lo quiero mucho, pero quiero ganar, no me dolió ganarle a Cobán que fue el equipo donde nací y ahora tampoco lo será, porque defenderé la camisola de Xelajú, mi pasado lo dice”, agregó.

Acerca de lo que espera en el choque comentó: “Será un partido cerrado, como el de Malacateco, porque se paran bien en bloque, apostarán con los contragolpes o el balón parado, nosotros podríamos tener el control del juego, pero costará mucho abrir su bloque, por lo que hay que ser pacientes y buscar opciones de gol”.

Villatoro se estrenó en la Liga Nacional como técnico de Guastatoya, con el que logró ser campeón nacional en el Clausura y Apertura 2018, ahora con Xelajú intenta repetir o mejorar dichos logros.

