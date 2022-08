Amarini Villatoro opina que la derrota de Xelajú fue injusta

QUETZALTENANGO – El técnico de los chivos analizó la derrota ante los cremas.

Xelajú MC perdió su invicto en el Torneo Apertura 2022 luego de caer 1-0 en su visita de ayer a Comunicaciones. Amarini Villatoro analizó el encuentro y lamentó la falta de contundencia, asegurando que le faltó suerte a su equipo para concretar las opciones de gol que tuvo y así por lo menos conseguir un empate en la ciudad capital.

“De lo que habíamos planificado del partido a medio tiempo tuvimos que hacer tres cambios para intentar recomponer, porque había jugadores que no tuvieron un buen día, así como la lesión de Calderón, eso nos condicionó. En el segundo tiempo lo emparejamos, presionamos arriba y no tuvimos fortuna para empatar, contamos con tres ocasiones, pero no hubo contundencia”, Villatoro

“En un momento se iba a perder, creo que la estadística marca que ningún equipo queda invicto en los últimos años, pero de estos partidos se aprende para mejorar en lo que viene. Frustra que cuando el partido ya estaba parejo, cuando estábamos llegando, en un trazo largo cayó el gol de ellos porque no presionamos bien en salida”, agregó.

Acerca de lo que le pudo haber afectado a los chivos opinó: “Enfrentamos a un equipo que tiene una base de dos años, que viene jugando, que ya se conocen y nosotros estamos en etapa de conocimiento, creo que los muchachos a pesar de todo se esforzaron, eso no se les puede recriminar, estamos tristes por la derrota porque creo que no era justo”.

“Hay un poco de frustración porque no teníamos un 9, Nicholas Nelson lo hizo bien a pesar de que es un media punta, hicimos mal en buscarlo con pelotas divididas, cuando lo buscamos al espacio lo hizo bien, pero con su esfuerzo estamos satisfechos”, finalizó.

Los chivos volvieron la mañana de hoy a las prácticas a una cancha sintética de la región quetzalteca, para iniciar a preparar el duelo del sábado ante Guastatoya.

