Los goles tienen motivado a Darwin Lom

QUETZALTENANGO. El delantero está anotando con los chivos.

Xelajú está teniendo un arranque de campeonato importante, de 6 puntos disponibles ha conseguido 4 y eso tiene a la afición con mucha ilusión para este Torneo Apertura 2022.

Uno de los jugadores que también está en un gran momento es Darwin Lom, quien hasta el momento lleva dos anotaciones; una contra Iztapa y la última contra Antigua GFC.

El delantero habló respecto a cómo se encuentra con Xelajú, y del aporte que espera dar a sus compañeros como para el equipo. “Yo vine con una motivación. Este es el año para mi y la tengo que romper y para lo individual y como equipo tenemos que seguir adelante. Acá muchos jugadores necesitan esa motivación, desde el principio el profesor me pidió que sea una motivación para cada uno. Los dos goles me motivan mucho, pero me motiva más que estamos saliendo adelante”, expresó Lom en una conferencia del equipo.

Hoy el equipo altense trabajó en el gimnasio, y se prepara para el partido del sábado, cuando enfrente a Malacateco en el estadio Mario Camposeco a las 20:00 horas.

