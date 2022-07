Brayan Morales espera ganarse un puesto en Guastatoya

EL PROGRESO – El defensor es una de las incorporaciones de los orientales.

Deportivo Guastatoya define los últimos detalles para su debut en el Torneo Apertura 2022, en el que el domingo recibirá la visita de Malacateco y en el que varios refuerzos debutarán, siendo uno de ellos el defensor Brayan Morales.

“Estoy contento, tengo ya varias semanas acá y me han hecho sentir como uno más, me han involucrado en el camerino, me siento feliz por los días que llevo acá”, dijo Morales.

“Este es un grupo competitivo, es complicado luchar por un puesto porque hay buenos jugadores, pero es una competencia sana, me gusta mucho y tengo que trabajar para tener la oportunidad de jugar”, finalizó.

Acerca de sus expectativas en el equipo comentó: “Me siento bien, soy alguien que trabaja, le gusta ganar y para eso estoy acá, para ganarme un puesto, primero Dios se vienen cosas positivas para todos”.

Morales llega procedente de Santa Lucía Cotzumalguapa, antes militó en Siquinalá. En Liga Nacional suma un título en el Torneo Clausura 2021, ha disputado 154 partidos, suma 12,332 minutos y ha hecho 10 goles.

