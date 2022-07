Gerardo Gordillo tiene futuro en Chile, afirma Pezzarossi

GUATEMALA. Si hay un referente guatemalteco en el fútbol chileno es Dwight Anthony Pezzarossi, quien jugó en tres equipos andinos.

El ‘Tanque’ considera que Gerardo Arturo Gordillo llegó a un club ideal para destacar en Chile.

“Coquimbo es un equipo guerrero, con historia, afición e infraestructura”, refiere el Tanque, quien jugó en el ocaso de su carrera con La Serena, la capital de la región de Coquimbo.

“(Gordillo) Tiene un buen físico y sabe qué es estar en Sudamérica, seguramente en Ecuador tuvo un buen roce”, agrega.

El Portaviones, como le apodaron en Chile, considera que, si Gerardo Gordillo hace un buen campeonato con Coquimbo Unido, puede dar el salto a uno de los grandes clubes chilenos, como Colo-Colo, Universidad de Chile o la Católica.

“Sí puede estar en uno de los grandes de Chile, ¿por qué no? El ser guatemaltecos en Chile no nos juega en contra. En Chile a los guatemaltecos no nos bajan el dedo. Y creo que hay buenas referencias, entonces considero que le puede ir bien”, comentó Pezzarossi a Guatefutbol.com

En Chile, Pezzarossi revalidó sus credenciales tras su paso por Argentinos Juniors. Destacó en Palestino al marcar 14 goles en su primera temporada y dio el salto a Santiago Wanderers.

Con el decano del balompié andino jugó la Copa Libertadores, dándole pelea a clubes como Boca Juniors. Del Puerto de Valparaíso zarpó al otro lado del charco para jugar con el Racing de Ferrol de España.

